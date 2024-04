Uomini e Donne: sapevate che Ernesto era già stato nel programma? Ecco con chi uscì

Mentre si continua a parlare della scelta di Brando ad Uomini e Donne, sul parterre del dating show di Maria De Filippi si è presentato, per proporsi ad Ida Platano e conoscerla, Ernesto Russo.

Il corteggiatore della tronista ha 46 anni ed ha alle spalle una serie di esperienze che gli hanno consentito di girare il mondo: ha vissuto in Russia, Londra, a Miami e Jamaica, ed i suoi hobby sono la cucina e la meditazione. Tuttavia, coloro che seguono il programma da tempo avranno sicuramente notato che non si tratta di un volto nuovo.

Ernesto infatti ha già preso parte ad Uomini e Donne nel 2015, dove era stato sul trono come cavaliere salvo poi uscire con Laura Cola per poi legarsi a Laurea Laureti con cui ha avuto due figli a seguito di un matrimonio.

Il suo aspetto è completamente diverso rispetto all’ultima ospitata, risalente a 10 anni fa. A livello professionale, ha anche raccontato di essere impegnato in un progetto sempre legato al mondo della ristorazione che coinvolge anche il figlio. Il suo nome è famoso nel mondo della cucina, ed è noto per i suoi piatti di mare che gli sono valse anche varie apparizioni in programmi culinari come Gusto di Canale 5 e sulla rete Food Network. Vedremo quale sarà il suo (secondo) percorso ad Uomini e Donne.

