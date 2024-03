Uomini e Donne: la Scelta inaspettata!La coppia che ha lasciato il programma oggi 28 marzo

Quelle delle ultime settimane sono state puntate scoppiettanti per Uomini e Donne: dopo la scelta di Brando e quella a sorpresa dal parterre Over in cui Adriano ha chiesto a Luna di lasciare insieme la trasmissione, arriva l’ennesimo lieto fine!

Posizionate le due seggiole a centro studio, a sedersi questa volta sono stati Alessandro e la dama Teresa. L’arzillo 91enne che si è fatto conoscere nel tempo per la sua spontaneità e simpatia ha deciso di uscire dal programma con Teresa. La coppia che ormai si frequentava da un po’ intende, quindi, proseguire la conoscenza fuori dal programma!

Sulle note di Un Senso di Vasco Rossi, la dama e il cavaliere si sono concessi un romantico ultimo ballo, contornati dalla standing ovation sia dai parterre, sia dal pubblico. A questo punto una cascata di petali rossi - la terza in tre puntate di fila - ha inondato i due innamorati, entrambi visibilmente emozionati.



A sorpresa, per la prima volta nella storia del programma Maria De Filippi ha fatto un annuncio: “Sono stata io a mandare i petali. Alessandro posso dire una cosa? Tu non te ne vai, tu rimani qua e balli con lei. Voi siete l’unica Scelta che rimarrà in studio”. Tra la commozione generale, la conduttrice del famoso dating show ha concesso ai due un altro ballo sulle note di Vasco, cantante preferito di Alessandro.

