Uomini e Donne: scelta la nuova Tronista? Ecco chi potrebbe essere!

Dopo la Scelta di Brando Ephrikian che ha deciso di lasciare il programma con Raffaella Scuotto, è molto attesa la Scelta di Ida Platano! Se in molti si stanno chiedendo con chi e, soprattutto, se Ida riuscirà a lasciare la trasmissione accompagnata da uno dei due corteggiatori, già si inizia ad ipotizzare chi sarà a salire sul Trono.

C’è grande attesa nello scoprire chi sarà la nuova Tronista del Trono Classico: a quanto pare una delle possibili candidate sarebbe stata scelta! Nonostante sia molto amata dal pubblico, la prossima protagonista di Uomini e Donne non sarà Beatriz D’Orsi: la ragazza ha, infatti, già dichiarato di non essere pronta ad affrontare quel tipo di percorso. In molti hanno, quindi, ipotizzato che potrebbe trattarsi di una ex corteggiatrice di Cristian Forti: Virginia Degni. Anche l’ipotesi di un’altra Dama del Trono Over sarebbe da scartare.

Non si sa nemmeno se la nuova Tronista potrebbe essere un volto estraneo al programma, quello che si sa è che la nuova protagonista farà il suo ingresso il giorno in cui Ida Platano farà la sua Scelta (come accaduto con il Trono di Daniele Paudice che è stato presentato il giorno della Scelta di Brando). Insomma, l’unica ipotesi plausibile al momento (oltre a possibili personaggi estranei alle dinamiche del programma) potrebbe essere quella di Virginia Degni, ma si tratta solo di indiscrezioni. Bisognerà ancora attendere prima che Ida Platano riesca a prendere la decisione che svelerà l’identità della nuova Tronista del Trono Classico di Uomini e Donne.

Su Paranoia Agent- La Serie Completa (3 Dvd) (Limited Edition) (3 D è uno dei più venduti di oggi.