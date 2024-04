Uomini e Donne: scontro durissimo tra Gianni e Aurora! Ecco cosa è successo oggi 3 aprile

Ennesimo scontro durante la puntata di oggi, 3 aprile, di Uomini e Donne: la dama del parterre femminile Aurora è stata duramente attaccata dall’opinionista Sperti che ha messo, per l’ennesima volta, in discussione la sua buona fede. Ecco cosa è successo.

A sedersi a centro studio è toccato ad Aurora: la dama ha iniziato da poco una frequentazione con Federico. Dopo aver raccontato il loro primo incontro, Gianni è intervenuto chiedendo ad Aurora perché non avesse rivelato di essere corteggiata da un mese: “La settimana scorsa quando ci hai provato con Angelo e hai avuto il due di picche, io avevo fatto una domanda per ridere, ho detto ‘Ma c’è qualcuno che se la porta via?’, come mai non è intervenuto lui a dire che era interessato a te?” ha chiesto l’opinionista.

A rispondere è stato Federico: “Dico la verità all’inizio ho pensato che non fosse l’occasione giusta. Poi penso che lei non l’abbia detto per proteggermi, visto gli attacchi che riceve. Mi ha fatto piacere in verità, l’ho vista come una protezione”. A quel punto Gianni ha rincarato la dose dichiarando: “Senti Aurora, forse non l’hai detto perché in realtà non ti piace, visto che lui ha fatto un corteggiamento serrato e tu non ne hai parlato”.

La dama del parterre femminile ha consigliato a Federico di non rispondere all’opinionista che, adirato, ha replicato: “Scusami Aurora, siamo in una trasmissione televisiva, ci sono gli opinionisti che parlano e se tu non vuoi rispondere te ne vai a casa tua ad innamorarti”. Il botta e risposta si è concluso con Aurora che ha dato a Gianni del ‘cafone ineducato’ e l’opinionista ha ribadito il suo pensiero negativo nei confronti della dama.

