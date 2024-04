Uomini e Donne: scontro tra Ida e Mario! Le parole di Mario provocano la reazione di Maria

È di nuovo scontro tra Ida Platano e Mario Cusitore: nella nuova puntata di Uomini e Donne tra i due protagonisti del dating show si è riacceso lo scontro! Ecco tutto ciò che è successo.

Ida Platano è nuovamente infastidita: nonostante l’esterna con Mario sia andata piuttosto bene, la dama bresciana ha mostrato il suo malcontento per gli atteggiamenti del corteggiatore napoletano a telecamere spente. Ida, infatti, vorrebbe ricevere più attenzioni dal cavaliere in settimana che, però, non arrivano mai. La Tronista, una volta in studio, ha dichiarato: “Con Pierpaolo sono più avanti, mi fido molto più di lui”. A quel punto, Mario ha replicato: “Io vedo grande differenza di approccio tra me e Pierpaolo. Ho notato che già in esterna è arrivata infastidita. Tu vuoi soltanto ma non vuoi dare!”.

Il botta e risposta tra i due è continuato, fino ad arrivare al punto in cui Mario ha mandato letteralmente a quel paese la Tronista. A questo punto Ida ha deciso di ballare con Pierpaolo e, ritornati a posto, la Tronista ci ha tenuto a sottolineare: “Ormai è la terza volta che mi dici va******lo e non me lo farò dire un’altra volta, io ti avviso. Non ti permettere mai più”. Dopo queste parole, anche Maria De Filippi è intervenuta: “Guarda Ida, se non sono intervenuta è perché credo che quella parola non fosse riferita a te, bensì alla situazione in cui si trovava in quel momento. Altrimenti sarei intervenuta subito, te lo assicuro”.

Uccelli di rovo è uno dei più venduti oggi su