Uomini e Donne, scopriamo chi è la nuova tronista di Uomine e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne sta per prendere il via e, è stato già svelato il nome della prima tronista che prenderà parte al dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Sophie Codegoni, modella 18enne che può vantare tra l'altro una collaborazione con Chiara Ferragni.

Nonostante la giovane età la ragazza ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo della tv e non solo. Volto angelico e fisico statuario hanno già conquistato tutto il pubblico e siamo sicuri che lo stesso accadrà con i suoi corteggiatori.

Durante la registrazione delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda dal prossimo lunedì 7 Settembre, Sophie ha raccontato qualcosa di se. Sappiamo infatti che vive e lavora a Milano. I suoi genitori sono separati, ma ha un rapporto speciale con entrambi. Innamoratissima del padre Stefano, con cui spesso va in vacanza insieme. Un feeling particolare c'è anche con mamma Valeria, con cui condivide un fortissimo legame.

Ha detto di aver avuto solo una storia di rilievo nel corso della sua breve vita e che, è durata appena sei mesi. Non è in grado di fidarsi profondamente del genere maschile in quanto è stata tradita e ha sofferto molto.

Quest'anno Uomini e Donne dovrebbe svolgersi in uno studio totalmente nuovo per favorire comunque la partecipazione del pubblico. Manca veramente poco alla sua messa in onda, non ci resta dunque che attendere.