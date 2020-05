Uomini e Donne, scovato il profilo Tinder di Nicola Vivarelli!

Si continua a parlare di Nicola Vivarelli, anche noto come Sirius, ovvero il corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne. Il giovane è stato al centro di non poche polemiche e critiche anche da parte di Tina Cipollari, e ad alimentarle ulteriormente ci pensa una nuova indiscrezione trapelata in rete.

Il sito web Isaechia infatti sostiene di aver scovato quello che sarebbe l'account Tinder di Sirius. Come osservato da molti, l'account del 26enne contiene foto del giovane in atteggiamenti sexy, alcune delle quali anche a petto nudo.

Non è ovviamente chiaro se si tratti del suo profilo ufficiale o meno, ma le fotografie lasciano poco spazio all'immaginazione e sono certamente di Nicola.

Di recente sono sbucate anche alcune dichiarazioni delle ex di Vivarelli. Amedeo Verza, infatti, ha svelato di aver parlato su Facebook con una ragazza che sarebbe stata fidanzata con Nicola e che sarebbe stata lasciata a causa della troppa differenza di età, un aspetto che ha portato ad aspre critiche da parte degli opinionisti di Uomini e Donne, che più volte hanno espresso perplessità sul ruolo del ragazzo nel programma.

Nicola infatti ha preferito Gemma ad Alessio, ed anche nella puntata odierna del programma di Maria De Filippi ha espresso il proprio apprezzamento per la Galgani.