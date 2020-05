Uomini e Donne, Sossio Aruta su Gemma: 'è un caso disperato'

Dal ritorno di Uomini e Donne in TV si parla nuovamente di Gemma Galgani. La dama del programma di Maria De Filippi è ora al centro del corteggiamento di Nicola Vivarelli, che è stato duramente criticato dagli opinionisti e dalla stampa specializzata a seguito di alcune rivelazioni delle sue ex. Dalla questione ha parlato anche Sossio Aruta.

Intervistato di recente, l'ex cavaliere del trono over ha affermato che "Gemma dovrà spettare un'altra vita per trovare l'amore. Ormai è un caso disperato. Rimarrà sempre a Uomini e Donne, ben oltre l'età della pensione".

Aruta, fresco di Grande Fratello Vip, ha invitato la collega a "godersi il suo momento di star della TV ed a non prendersela se non trova l'amore", ma ha osservato che in questo modo la sua partecipazione al programma potrebbe essere controproducente in quanto i corteggiatori potrebbero decidere di prendere parte al programma solo per ottenere un momento di visibilità.

"Oltre a essere sfortunata in amore, ormai è più famosa del presidente americano Donald Trump ed essere un personaggio è un'arma a doppio taglio. Molti scelgono di corteggiarla non perché sono realmente interessati a lei, ma perché sanno che con Gemma possono avere visibilità e vivere di luce riflessa. Penso che sia difficile per la povera Galgani incontrare l'uomo giusto: credo che non sia facile capire se chi si presenta per conoscerla è innamorato di lei o delle telecamere" ha affermato Aruta, che evidentemente si riferiva a Vivarelli.