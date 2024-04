Uomini e Donne: SPOILER anticipazioni puntata di oggi lunedì 22 aprile! Nuovi scontri

Sta per partire una nuova settimana di Uomini e Donne: il dating show più popolare della TV Italiana ritorna oggi lunedì 22 aprile, come di consueto, su Canale 5. Ma chi saranno i protagonisti a centro studio? Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere in questa nuova puntata, grazie alle anticipazioni di WittyTv.

Anticipazioni 22 aprile - Ida Platano

A sedersi a centro studio sarà la Dama bresciana che avrà un doppio confronto con Mario e Pierpaolo: dopo aver visto le due esterne, la Tronista mostrerà alcuni dubbi su Cusitore e, in particolare, sui sentimenti che il Cavaliere nutrirebbe nei suoi confronti: “Io sento quando uno è innamorato di me…”. D’altra parte, il confronto tra Ida e Pierpaolo sarà più disteso anche se quest’ultimo verrà duramente attaccato da Mario: “Sei proprio scemo, hai sprecato un’esterna e l’opportunità di parlare di te e di Ida a centro studio per parlare male di me” dichiarerà Cusitore, rivolgendosi poi verso Ida “Ma tu vuoi davvero un uomo così?”.

Anticipazioni 22 aprile - Trono Over

Per quanto riguarda i parterre Over, Diego rivelerà di essere uscito con Jessica (la Dama ha anche avviato una frequentazione con Marcello Messina). Tuttavia tra Jessica e Marcello la situazione non sembra essere rose e fiori: la Dama lo accuserà di essere ‘egoriferito e poco spontaneo’. Con Diego, invece, l’uscita è andata molto bene: quale sarà la decisione di Jessica? La relazione con Marcello è arrivata già al capolinea? Lo scopriremo solo nella puntata di oggi.

