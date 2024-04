Uomini e Donne: SPOILER anticipazioni dall'8 al 12 aprile. Studio infuocato e addii!

A quanto pare, le prossime puntate di Uomini e Donne promettono momenti di tensione e nuove inaspettate decisioni che terranno incollati allo schermo i tantissimi telespettatori del dating show. Ma cosa dobbiamo aspettarci di vedere? Ecco tutto cio che sappiamo!

Anticipazioni dall’8 al 12 aprile - precipita la situazione tra Mario e Ida

Ida Platano non nasconderà la sua ennesima delusione e il malessere percepito nei confronti del suo corteggiatore, Mario Cusitore. Dopo un’esterna insieme, la Tronista si sentirà nuovamente trascurata dal cavaliere (che non cercherà un contatto con la dama per l’intera settimana). Questo atteggiamento farà scaturire una nuova discussione a centro studio: Platano ammetterà di non sopportare questa mancanza di attenzioni da parte di Mario. Ancora una volta, Maria De Filippi interverrà per cercare di mediare tra i due: la padrona di casa ribadirà che le preoccupazioni di Ida sono più che legittime.

Anticipazioni dall’8 al 12 aprile - Daniele Paudice

Intanto, Daniele farà chiarezza sulle sue intenzioni riguardo Beatriz: dopo averla richiamata, il Tronista deciderà definitivamente di chiudere ogni possibilità tra i due, mostrando determinazione nel proseguire la frequentazione di Gaia e Marika. A quanto pare, Daniele prenderà decisioni importanti per il suo futuro sentimentale. Il Tronista uscirà in esterna sia con Gaia, sia con Marika mentre Valery abbandonerà il programma.

