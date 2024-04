Uomini e Donne: SPOILER in arrivo una scelta inaspettata? Anticipazioni oggi 16 aprile!

Sta per cominciare una nuova puntata di Uomini e Donne: ecco le anticipazioni della puntata del dating show che andrà in onda oggi 16 aprile alle 14:45, come di consueto, su Canale 5. Dalla clip pubblicata sulla piattaforma Witty Tv, una scelta inaspettata potrebbe far emozionare lo studio! Ecco tutto ciò che sappiamo.

Anticipazioni puntata di oggi 16 aprile - Trono Over

A quanto pare, il cavaliere del parterre Over Marcello Messina farà richiamare in studio Jessica, ammettendo di essere interessato a lei: quale sarà la reazione della Dama? Inoltre, il centro studio sarà animato dalla discussione tra Mario e Milena: la Dama risulterà molto indispettita per essere l’unica frequentatrice di Mario a non aver ricevuto un bacio da quest’ultimo: “Sono l’unica che ancora non hai baciato. E che forse non bacerai mai”.

A dominare la puntata di oggi saranno, quindi, le dinamiche del Trono Over: a centro studio sarà la volta di Aurora Tropea e Federico che faranno un bilancio della loro frequentazione. La Dama, da quello che emerge anche dalle anticipazioni, ammetterà di essere a proprio agio con Federico ma di non sentire particolare trasporto: “Ci manca quel qualcosa…” ammetterà Aurora, scatenando le accuse degli opinionisti. Infine, a fare il suo ingresso a centro studio sarà una torta su cui appare la scritta ‘Vivimi senza paura’: che si tratti di un’imminente Scelta? Lo scopriremo nella puntata di oggi!

