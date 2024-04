Uomini e Donne: SPOILER cosa succederà nella puntata di oggi 9 aprile? Trono a rischio

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: secondo alcune indiscrezioni, oggi assisteremo a diverse discussioni su fronti diversi! Ecco tutto ciò che potrebbe succedere durante la puntata del dating show di oggi 9 aprile.

Anticipazioni puntata 9 aprile - Ida Platano

Stando alle ultime anticipazioni, durante la puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo all’ennesimo confronto animato tra Ida Platano e Mario Cusitore: la Tronista si rivelerà, ancora una volta, insofferente per l’atteggiamento scostante ed enigmatico del corteggiatore napoletano. Ma non solo! Oltre al comportamento di Mario, Ida mostrerà un certo malessere anche nei confronti di Pierpaolo: la dama bresciana arriverà addirittura a pensare di abbandonare il Trono.

Anticipazioni puntata 9 aprile - Daniele Paudice

A quanto pare, il percorso di Daniele Paudice entrerà sempre più nel vivo: dopo la lite con Gaia, il Tronista porterà in esterna Marika e questo farà indispettire Valery, la quale ammetterà di non sentire un gran trasporto verso Paudice. La corteggiatrice sembrerebbe addirittura intenzionata a lasciare il programma. Daniele la convincerà a restare o la lascerà andare via? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne: il dating show andrà in onda su Canale 5, come di consueto, alle 14:45

