Uomini e Donne: SPOILER registrazione 16 aprile! Nervi tesi e Trono in bilico!

Martedì 16 aprile si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne: dalle indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso dei prossimi appuntamenti con il dating show assisteremo a discussioni e colpi di scena che faranno tremare uno dei Troni Classici. Ecco tutto ciò che è emerso!

La registrazione è partita dal recall della scorsa puntata: Ida andrà nel camerino di Mario per chiarire la situazione della segnalazione su Mario Cusitore della scorsa registrazione. La Dama bresciana chiederà al Cavaliere il cognome della ragazza del B&B, ma lui si rifiuterà facendone una questione di principio: o gli crede sulla parola o farebbe meglio a mandarlo via per sempre. A fine filmato scopriremo che Ida non si presenterà in puntata e, a quel punto, Maria De Filippi farà partire un video in cui la Tronista affermerà di non fidarsi più né di Mario, né di Pierpaolo. Terminata la clip, sia Mario che Pierpaolo abbandoneranno lo studio. A questo punto non si sa cosa accadrà e se Ida deciderà di abbandonare il Trono: lo scopriremo solo nelle prossime registrazioni che, dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, potrebbero tenersi lunedì e martedì prossimo.

Per quanto riguarda il Trono di Daniele Paudice, il Tronista porterà in esterna sia Gaia, sia Marika: Daniele, però, dichiarerà di sentirsi più vicino a Marika. Il Trono Over vedrà come protagonisti Diego e Jessica (la ragazza richiamata da Marcello) che continueranno la conoscenza e Sabrina che, invece, deciderà di chiudere la frequentazione con il Cavaliere sceso per lei nelle scorse registrazioni.

