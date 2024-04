Uomini e Donne: SPOILER registrazione 8 aprile! Scatta il bacio inaspettato

Arrivano le anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne registrate l’8 aprile 2024: a quanto pare scatterà un bacio nel Trono Classico e un personaggio lascerà lo studio! Ecco tutto ciò che è emerso dalle indiscrezioni.

Lunedì 8 aprile, presso gli studi Mediaset, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: secondo le segnalazioni di Lorenzo Pugnaloni, siamo in grado di darvi qualche dettaglio su ciò che dobbiamo aspettarci di vedere nelle prossime puntate.

Ida Platano

La dama bresciana ha portato in esterna entrambi i corteggiatori: Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. L’uscita con Mario è risultata, a detta di Pugnaloni, molto significativa e piacevole. Nonostante ciò, la Tronista ha messo in discussione l’interesse di Cusitore nei suoi confronti per via dei suoi comportamenti.

Daniele Paudice

Anche il Tronista ha portato in esterna entrambe le sue corteggiatrici: sia Gaia che Marika. Addirittura, dalle indiscrezioni, con Marika sarebbe scattato un bacio. In studio, Gaia si è dimostrata molto insofferente per l’avvicinamento dei due. Daniele, dal canto suo, ha affermato che intende rispettarla perché ha una figlia a casa. Ad un certo punto, Marika è uscita dallo studio infastidita dal comportamento del Tronista, ma Daniele non l’ha seguita affermando di non aver fatto nulla di male, se non discutere con Gaia.

Marcello Messina e Diego Tavani

Entrambi i cavalieri del parterre Over sono usciti con Jessica: con Diego la donna ha dichiarato di essersi divertita molto, mentre con Marcello ha affermato di non aver percepito la famosa scintilla. Durante la discussione tra i due, ad intervenire è stata anche Jasna Amodei che, successivamente, ha lasciato lo studio.

