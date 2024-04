Uomini e Donne: SPOILER registrazioni del 15 aprile! Anticipazioni delle prossime puntate

Mentre in studio sembrerebbe essere tornato il sereno tra Ida e i suoi corteggiatori, dalle indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni il clima di Uomini e Donne sarà infuocato nelle prossime puntate! Ecco tutto ciò che è emerso dalle registrazioni del 15 aprile e che vedremo in onda nelle prossime settimane.

Gran parte della registrazione è stata dedicata al Trono di Ida Platano: in particolare sembrerebbe esserci stata un’accesa discussione tra Mario (uno dei corteggiatori di Ida) e Tina Cipollari. L’opinionista vuole sapere a tutti i costi il cognome della ragazza che ha fatto la segnalazione su Mario Cusitore di cui si è parlato nella precedente registrazione (anche questa puntata non è ancora andata in onda). Come si evince, quindi, Tina non crede assolutamente alla sincerità dei sentimenti del Cavaliere napoletano. Ida, dal canto suo, sembrerebbe continuare a credere alla buona fede di Cusitore: a questo punto, Tina e Gianni hanno affermato che andranno in fondo alla questione per scoprire la verità.

Nel frattempo, Ida è andata ad Avellino a riprendere Pierpaolo - che nella scorsa registrazione aveva lasciato lo studio - e avrebbe fatto aspettare la Tronista bresciana per ben tre ore prima di presentarsi in esterna. Alla fine, il Cavaliere sembrerebbe aver preso la decisione di ritornare in trasmissione. Per quanto riguarda il Trono Classico di Daniele Paudice non sembrerebbero esserci novità e, a quanto pare, il Tronista non era presente in studio.

Per quanto riguarda il Trono Over, l’attenzione è andata su Diego e Jessica: la Dama non avrebbe una buona considerazione del Cavaliere in quanto, a suo parere, Diego sarebbe interessato solo all’aspetto fisico della donna.

