Uomini e Donne, la stoccata di Maria De Filippi: 'Svegliamoci ogni tanto!'

Dopo aver assistito all’ennesima lite tra Mario e Ida, avvenuta durante la puntata di ieri 9 aprile, la padrona di casa ha lanciato una forte stoccata ad entrambi i corteggiatori di Ida Platano! Ecco cosa ha detto la conduttrice del dating show.

All’inizio della puntata di oggi 10 aprile, abbiamo potuto assistere alla parte finale della discussione tra Ida e il suo corteggiatore Mario. A questo punto, Maria De Filippi ci ha tenuto a puntualizzare diversi concetti: “Allora, posso fare un passo indietro? Io penso che quando Ida ha accettato la nostra proposta per il Trono e quando lei cerca una persona che la accompagni nella sua quotidianità, la cerca davvero non è che la cerca per fare un giro in televisione” ha affermato la conduttrice, continuando con “Lei non vuole prendere delle decisioni avventate come è successo in passato, sia per la sua vita, sia per suo figlio. Lei non è pretenziosa, risponde solo a ciò che sta cercando e, se ha la sensazione di essere presa in giro, per lei è come una ferita aperta”.

In più, la padrona di casa ha dato ad Ida una possibilità completamente inaspettata e inusuale per il format: “Io lo dico, oggi ho detto a Ida che può anche non scegliere alla fine di questo percorso laddove lei ritenesse che tutti e due la stanno prendendo in giro”. Infine, Maria De Filippi si è rivolta a Pierpaolo: “Ogni tanto svegliamoci nella vita no? Dopo il mio discorso, Mario ha tutto il suo inferno dietro e ok, ma tu cavolo… Una storia d’amore non è fatta di compiti in classe, come a scuola. Te lo dico perché dobbiamo darci una svegliata. C’è anche l’istinto che a volte ti manca. Mario nel bene e nel male fa, per ora tu oggi non hai fatto molto”.

