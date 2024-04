Uomini e Donne: Teresanna Pugliese è incinta! Ecco il video del dolce annuncio

Teresanna Pugliese presto diventerà mamma per la seconda volta: con un video pubblicato sul profilo instagram dell’ex corteggiatrice e Tronista di Uomini e Donne, Teresanna ha voluto condividere il momento in cui, insieme al marito Giovanni, ha annunciato al figlio Francesco della gravidanza.

Teresanna e Giovanni hanno comunicato al loro primogenito che presto nascerà un fratellino o una sorellina, tramite una lettera: “C’è un bambino nella pancia di mamma” ha dichiarato Giovanni mentre il piccolo Francesco si commuove. Nel video condiviso dall’ex volto di Uomini e Donne (che trovate qui sotto), Pugliese ha mostrato anche un’ecografia del bebè: “C’è un tempo personale per tutti, non esistono scadenze prescritte, ma eventi che scriveranno la storia della nostra vita” ha dichiarano Teresanna, aggiungendo una didascalia al post “C’è molto da raccontare e ve lo racconterò! Per ora posso solo dire che il mio silenzio di questi mesi aveva una voce speciale”.

La storia d’amore tra Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile è nata circa 10 anni fa: i due si sono sposati nel settembre 2018, tre anni dopo la nascita del primo figlio Francesco (che tra poco compirà 9 anni). Nell’attesa di conoscere il nuovo membro di questa giovane e meravigliosa famiglia, ecco il video del dolce annuncio.

