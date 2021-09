Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Gemma per il seno rifatto: 'Non ti vergogni?'

Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over, è tornata ad Uomini e Donne in cerca del suo vero amore e, dopo il lifting al viso dello scorso anno, la dama torinese ha scelto di rifare il proprio seno, guadagnandosi così ancora una volta le critiche di Tina Cipollari

Non ha appena entrata entrata in studio la Galgani, la storica opinionista di Maria De Filippi ha detto: "Cosa ti sei rifatta? Le frittelle? Ma non ti vergogni a trascorrere l'estate per attirare gli uomini?".

Commenti questi che non hanno smosso la 71enne tronista di Uomini e Donne, la quale in una recente intervista ha spiegato le ragioni che l'hanno spinta a compiere la scelta di intraprendere un'operazione di chirurgia estetica alla sua età.

"Ho ceduto alla vanità lo ammetto. Ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta». Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l'idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro. Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente. Mi piacerebbe invece essere d'esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri. Mi sento meglio anche con me stessa. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero".