Uomini e Donne: Tina Cipollari ricorda il suo ingresso in trasmissione a Verissimo

A pochi giorni dalla prima intervista di Beatriz di Uomini e Donne, un’altra protagonista del dating show di Maria De Filippi si è concessa un’intervista. Stiamo parlando dell’opinionista Tina Cipollari, che nel weekend è stata intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin.

La Cipollari ha ripercorso il suo ingresso in trasmissione: “mi sono presentata come corteggiatrice che avevo trent'anni. Indossavo un abito sexy perché il tronista di allora, Roberto, voleva una donna che lo stupisse, così non potevo presentarmi con i jeans, sarei stata una delle tante. Alla fine non mi ha scelta" ha raccontato, come sicuramente ricorderanno i fan di vecchia data del programma.

Ovviamente non sono mancati i momenti d’ilarità, a cui ha abituato i suoi fan e spettatori: “dopo tutti questi anni a "Uomini e Donne" ho capito che gli uomini sono proprio dei.. puntini puntini puntini” ha affermato scherzosamente, cercando l’appoggio del pubblico presente nello studio.

C’è stato anche un intervento della sorella di Tina Cipollari, che ha raccontato come “Tina si è creata il personaggio ed è stata brava, io non ce l'avrei fatta”. Proprio Annarita Cipollari ha raccontato che è stata lei la prima della famiglia ad aver inviato la candidatura al programma, ma non ha trovato il coraggio per presentarsi ai provini.

