Uomini e Donne, torna Beatriz D'Orsi? Colpo di scena di Maria De Filippi

In attesa di capire cosa succederà stasera nella prossima puntata del Grande Fratello, emergono dei rumor molto interessanti sulle prossime mosse di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato, Maria De Filippi avrebbe preso una decisione sulla prossima tronista del suo dating show.

In particolare, a fare ritorno dovrebbe essere Beatriz D’Orsi, una delle protagoniste più discusse del programma che sarebbe stata scelta dalla De Filippi per la sua personalità forte che ha attirato milioni di spettatori davanti allo schermo. All’epoca, in molti credevano che Brando avrebbe scelto lei nella finale, ma alla fine il tronista scelse Raffaella, lasciando Beatriz nello sconforto.

La sua presenza scenica e l’amore degli spettatori però avrebbero spinto la De Filippi ad offrirle di nuovo il ruolo di tronista, un rumor (ancora non confermato ufficialmente) che ha già diviso a metà il pubblico, con coloro che non la sopportavano che hanno fatto sentire la loro voce e si sono scagliati contro la produzione. A questo punto non ci resta che attendere le conferme di rito. In molti hanno scovato sugli account social di Beatriz già qualche piccolo indizio: dai follow ad alcuni like, che come sempre in casi come questi possono essere indicativi delle mosse dei protagonisti.

Su Alla Ricerca di Nemo - Collection 2016 (DVD) è uno dei più venduti di oggi.