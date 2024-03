Uomini e Donne: concluso il trono di Brando, chi è stata la sua scelta? Ecco le immagini

È arrivato il fatidico momento: finalmente Brando ha fatto la sua scelta!. Nonostante qualche giorno fa abbia abbandonato lo studio, facendo addirittura togliere le famose poltrone rosse dal centro del palco, oggi 26 marzo, il tronista è uscito dagli studi Elios con una compagna. Ma chi ha scelto tra Beatriz e Raffaella?

Brando è entrato in studio, ha salutato la presentatrice e visibilmente emozionato ha preso posto sulla famosa poltrona rossa. Emozioni forti anche per le corteggiatrici: la visione delle ultime esterne fa scendere, come di consueto, qualche lacrima. Si ripercorrono i momenti salienti, le emozioni vissute insieme, i momenti di crisi, la posta messa in gioco.

Successivamente si passa ai discorsi individuali con le due corteggiatrici: ad entrare in studio per prima è Beatriz, visibilmente commossa. A sorpresa per molti, Beatriz non è stata la scelta di Brando: “Spero con tutto il cuore che riuscirai a trovare una persona come hai descritto me e ti ringrazio tantissimo per le parole che hai speso, però non se tu la mia scelta” ha dichiarato il tronista. La risposta della corteggiatrice è stata questa: “L’avevo intuito da un po’ di settimane. Nonostante tutto ti ringrazio, perché mi hai fatto riprovare dei sentimenti che avevo paura di riprovare. Dopo due anni e mezzo sono riuscita a sentire qualcosa” ha dichiarato Beatriz, molto emozionata.

E poi… pronti alle emozioni forti tra occhi dolci e parole tenere: “Sei tu la mia scelta fatta con il cuore!”. Brando è uscito da Uomini e Donne con Raffaella!

