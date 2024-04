Uomini e Donne: il Trono di Daniele trema? Ecco cosa è successo nella puntata di oggi

Nelle ultime settimane, abbiamo imparato a conoscere sempre di più Daniele Paudice: il nuovo Tronista di Uomini e Donne ha preso il posto di Brando ed è stato, sin da subito, molto sicuro del suo interesse nei confronti di Gaia. Ecco, però, la presenza di qualche nuvola sul percorso di Daniele: scopriamo cosa è successo!

Questa volta è toccato a Daniele prendere posto a centro studio: il Tronista questa settimana ha deciso di lasciare Gaia in panchina e chiedere un’esterna con Marika, una nuova corteggiatrice. Il malcontento di Gaia è stato percepito sin da subito dalla padrona di casa Maria De Filippi che le ha chiesto se fosse arrabbiata: “Il fatto che lui abbia fatto chiamare Beatriz è stata una grande mancanza di rispetto, completamente fuori luogo” ha dichiarato la corteggiatrice. La risposta di Daniele è arrivata subito: “Perché non dovrei? Io sto facendo un percorso in cui faccio quello che posso fare, se il programma lo consente perché non dovrei farlo?” ha confessato Daniele.

Ad intervenire è stato anche Gianni che ha ipotizzato: “Lei probabilmente si sente sottovalutata. Perché dice ‘Lui ha fatto 3 esterne con me e poi ha fatto chiamare una che manco conosce, tra tante donne che ha avuto se ha chiamato Beatriz è perché le piace tanto’ o no?”. Ad essere d’accordo con Gaia è stata anche Marika: la nuova corteggiatrice prima ancora di sentire le affermazioni di Gaia, in esterna aveva palesato i suoi dubbi al Tronista. Cosa succederà? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo!

