Uomini e Donne: volano stracci in studio e Ida vuole abbandonare il Trono!

Non sembra esserci pace per il Trono Classico di Ida Platano: la dama, all’interno di Uomini e Donne, sta cercando in tutti i modi di continuare la conoscenza di Mario Cusitore e Pierpaolo Siano nonostante i due corteggiatori continuino a mostrarsi poco interessati alla Tronista. A questo punto, Ida ha deciso di alzarsi dal famoso Trono dorato.

Ida Platano, infatti, dopo la lite in cui addirittura Maria De Filippi ha bacchettato Mario e Pierpaolo, ha deciso di non portare nessuno dei due corteggiatori in esterna. La dama bresciana si aspettava una reazione dai due cavalieri che, però, non è arrivata: “Non ho più bisogno di risposte Maria, le risposte ce l’ho per quanto mi riguarda. Non so più cosa devo fare” ha dichiarato Platano, iniziando ad alzarsi dal Trono. A quel punto Gianni è intervenuto: “Che fai? No dai, Ida hai ragione ma aspetta un secondo”.

Anche Maria De Filippi ha espresso la sua opinione: “Aspetta, vuoi prenderti una settimana invece che far così d’istinto?”. La risposta della Tronista non è tardata ad arrivare: “No Maria, ho anche aspettato. Arrivati a questo punto… siamo qui da novembre, dicembre e non ho visto una crescita, un’evoluzione”. Anche Tina Cipollari ci ha tenuto a dire la sua: “Tu hai ragione, ma non esistono solo loro due, non rinunciare a questa possibilità per loro. Potrebbe scendere qualcun altro per te. Perché ti arrendi? Per loro due? Hai tutta la mia comprensione ma non è il caso di abbandonare. Non fare questo errore”.

Per cercare di sedare gli animi, la padrona di casa ha chiamato Claudio (della produzione) dichiarando che in realtà Mario è stato tutta la serata in contatto con la produzione, amareggiato perché pensava di avere la possibilità di vedere Ida. Come finirà la storia del Trono turbolento di Ida Platano? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

