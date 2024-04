Uomini e Donne: volano stracci tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi! La lite in studio

Nel corso della puntata di oggi 15 aprile di Uomini e Donne è stato dato ampio spazio al Trono Over: a sedersi a centro studio sono stati Salvatore, il produttore cinematografico del parterre maschile, e le sue frequentazioni: Tiziana, Ida e Alessia. A ritrovarsi al centro di un’accesa discussione con Tina Cipollari è stata proprio Tiziana!

L’opinionista ha duramente attaccato la dama del parterre Over non credendo alla buona fede di Tiziana: “Ti ho vista spigliatissima davanti alle telecamere al punto che ho messo gli occhiali per riconoscerti. Mi ha colpito il tuo atteggiamento. Ti definisci una donna timida ma in quella situazione era super spigliata” ha dichiarato Cipollari, continuando con “Ho visto il video a mezzanotte e sono andata a letto alle tre perché non riuscivo a darmi pace. Poi, una che sfila per la prima volta è anche un po’ goffa e, invece, lei è sempre super sicura di sé e di quello che fa”.

Tiziana ha subito replicato dichiarando: “Ho iniziato a sfilare a 15 anni”. A questo punto Maria De Filippi ha cercato di riportare l’attenzione su Salvatore, ma ciò ha fatto sì che la storica opinionista lanciasse un’altra stoccata alla dama: “Perché hai accettato il numero di Salvatore? Perché è un produttore?”. A prendere le difese di Tiziana è stato Angelo (che in passato ha frequentato la donna): “Ma se madre natura le ha donato quella bellezza perché non deve mostrarla?” ha dichiarato il cavaliere rivolgendosi a Tina, che ha subito replicato: “Nessuno mette in dubbio la sua avvenenza e la sua bellezza, ma il suo atteggiamento con gli uomini non è credibile”. Riuscirà Riccardi a far cambiare idea a Tina? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Su Streghe-La Serie Comp.-St.1-8 (Box 48 Dv) è uno dei più venduti di oggi.