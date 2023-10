Uomini che odiano le donne, che fine ha fatto la serie tv di Amazon?

L'annuncio della serie su Uomini che odiano le donne prodotto da Amazon Prime Video è arrivato ormai tre anni fa e da allora non ci sono stati più aggiornamenti rilevanti in merito, se non minimi. Almeno fino ad ora. La conclusione dello sciopero degli sceneggiatori ha un po' riavviato il tutto così lo studio ha ingaggiato lo showrunner principale.

Secondo Variety, i piani da tempo in corso per un adattamento televisivo di Uomini che odiano le donne stanno finalmente andando avanti presso gli Amazon MGM Studios con l'annuncio che Veena Sud sarà la nuova showrunner del progetto. Non nuova all'adattamento di drammi polizieschi, Sud ha guidato in precedenza il dramma poliziesco di AMC The Killing, a sua volta adattamento della serie danese Forbrydelsen. Ha anche scritto e diretto l'horror psicologico del 2018 The Lie, remake del film tedesco Wir Monster.

Considerato l'attuale titolo provvisorio dello show, The Girl with the Dragon Tattoo, che fa riferimento al titolo originale in inglese del primo libro di Stieg Larsson, il pubblico può naturalmente aspettarsi che questo nuovo adattamento possa tornare al materiale di partenza, raccontando una storia che è già stata adattata sullo schermo, e alla fine muoversi in sequenza attraverso ciascuno dei romanzi successivi.

Larsson ha scritto tre libri prima di morire nel 2004, ma la serie Millennium è stata poi continuata sia da David Lagercrantz che da Karin Smirnoff, offrendo un totale di sette libri da cui attingere.

Sorprendentemente, però, quando la serie televisiva di The Girl with the Dragon Tattoo è stata annunciata per la prima volta nel 2020, è stato suggerito che lo show avrebbe seguito una storia completamente originale incentrata sul personaggio dell'asociale hacker informatica Lisbeth Salander, precedentemente interpretata da attori del calibro di Noomi Rapace, Rooney Mara e Claire Foy. Al momento non è chiaro quali altri personaggi dei romanzi Millennium, tra cui il giornalista investigativo Mikael Blomkvist, interpretato da Daniel Craig nell'adattamento cinematografico di David Fincher, potrebbero comparire in questo nuovo adattamento.

Nel 2018, il secondo adattamento cinematografico, Millennium - Quello che non uccide si è rivelato un flop al box-office e di fatto ha spazzato via le speranze di vedere proseguire la saga al cinema.