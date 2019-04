L'uomo di casa: rinnovata per un'ottava stagione la sit-com con Tim Allen

Dopo aver cambiato network, passando a ABC a Fox, la sit-com L'uomo di casa trova anche il rinnovo. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, lo show con Tim Allen proseguirà anche con l'ottava stagione. La notizia era già nell'aria, soprattutto per i risultati ottenuti in termini di ascolto fin da quando la serie era su ABC.

Fox ne ha visto il potenziale e l'ha sviluppata, con riscontri addirittura superiori ai precedenti.

"L'uomo di casa è in onda su Fox e da allora ha mantenuto il proprio dominio sulle classifiche" ha spiegato Michael Thorn, presidente della Fox Entertainment.

"Gran parte del merito va a Tim Allen, incredibilmente divertente e di talento, per non parlare di Nancy Travis, Hector Elizondo e del resto del cast. Vorremmo ringraziare i produttori esecutivi e l'intero team, insieme ai nostri partner della 20th Century Fox Television per aver supervisionato una delle comedy più popolari del piccolo schermo, raggiungendo i 150 episodi".



L'uomo di casa ha raggiunto picchi di 8,3 milioni di spettatori, risultando la sit-com più guardata dopo Modern Family. Dopo l'uscita della foto del cast riunito per la settima stagione ora i fan avranno la certezza di poterli tutti rivedere anche nell'ottava.

"Difficile credere che L'uomo di casa abbia raggiunto i 150 episodi questa settimana e possa migliorare con un'altra stagione su Fox" ha commentato Tim Allen "Si tratta di un altro grande successo dei fan che ci hanno messo sempre al centro delle loro preferenze".

In questo momento su Fox è in corso la settima stagione di L'uomo di casa. Lo scorso agosto dei video ironizzavano sulla cancellazione della serie, avvenuta nel maggio 2017.