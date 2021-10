L'uomo delle Castagne, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Tra le novità di Settembre su Netflix c'è una serie danese che ha stupito tutti: L'uomo delle Castagne. L'inquietante thriller è tratto dal romanzo bestseller di Søren Sveistrup e in sei puntate esplora il complesso caso di un serial killer, che coinvolge anche la politica Rosa Hartung e sua figlia recentemente scomparsa. Ma ci sarà una stagione 2?

Partiamo dalla storia. Tutto nasce dal cadavere di una donna rinvenuto in un parco giochi. La sua morte sembra essere stata brutale, e accanto a lei viene trovata una bambolina fatta di castagne, che poi scopriremo essere il marchio dell'assassino. Il caso viene affidato a due poliziotti, Nalia Thulin e Mark Hess, che scopriranno elementi sconvolgenti.

La serie in verità si conclude con una risoluzione, dunque non sembrerebbe esserci spazio per un secondo capitolo. Tuttavia Netflix non può non aver notato il successo raccolto quasi a sorpresa, che ha portato L'uomo delle Castagne a entrare nella Top Ten di diversi Paesi. Anche la critica si è espressa piuttosto positivamente sulla serie, e noi stessi l'abbiamo ritenuta valida, come potete leggere nella nostra recensione de L'uomo delle Castagne.

Certo, la seconda stagione richiederebbe un lavoro di sceneggiatura diverso, perché non si tratterebbe più solo di adattamento, ma di creare un caso ex novo. Siamo dunque su un 50/50. Troppo presto per dire se Netflix deciderà di rinnovarla, ma le probabilità, analizzando la situazione, sono piuttosto buone. Se dovesse esserci il rinnovo potremmo aspettarci di vederla sulla piattaforma più o meno nello stesso periodo in cui è uscita la prima, come è abitudine di Netflix. Si parla dunque di autunno 2022, o al massimo inizio 2023, considerando l'importante lavoro di sceneggiatura che L'uomo delle Castagne 2 richiederebbe. Incrociamo le dita.