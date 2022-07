L'uomo dei sogni, interrotto il lavoro sul reboot: la serie non andrà su Peacock

La serie reboot di L'uomo dei sogni non uscirà negli Stati Uniti sulla piattaforma Peacock. Lo streamer NBCUniversal ha interrotto il riavvio dello show ispirato al classico cinematografico sul baseball con protagonisti Kevin Costner e Ray Liotta. La conferma arriva da Deadline dopo l'esclusiva di Variety.

Il progetto, ideato dal creatore di The Good Place Michael Schur, dal produttore del film Lawrence Gordon e da Universal TV, era stato ordinato nell'agosto 2021.

Universal TV ora sta lavorando per trovare una nuova piattaforma per la distribuzione dello show.



Il lavoro sul casting e la sceneggiatura era già stato completato e la produzione avrebbe dovuto iniziare tra un mese in Iowa, così come a Boston, Minneapolis e Los Angeles.

Scritta da Mike Schur, la serie dovrebbe ricreare quell'atmosfera idilliaca tra famiglia, baseball e Iowa che si respirava nel film.



Oltretutto in questo periodo il lungometraggio era al centro di un'impennata di popolarità dopo il match tra New York Yankees e Chicago White Sox della scorsa estate. Kevin Costner sarà regista di un nuovo western ma la sua carriera in passato ha toccato diversi ambiti, anche quello del cinema sportivo.

L'uomo dei sogni (Field of Dreams il titolo originale) uscì nel 1989, scritto e diretto da Phil Alden Robinson e basato sul romanzo di W.P. Kinsella, Shoeless Joe, pubblicato nel 1982.



Il film fantasy racconta la storia di un contadino (Kevin Costner), che costruisce un campo da baseball nel suo campo di grano dell'Iowa e attira i fantasmi delle leggende del passato.

Ray Liotta è scomparso a maggio e interpretava Shoeless 'Joe' Jackson, insieme a Amy Madigan, Gaby Hoffmann, James Earl Jones e Burt Lancaster.