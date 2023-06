L'uomo dei sogni: ecco perché Peacock ha cancellato la serie tv tratta dal film

Ricorderete che non molto tempo fa Peacock decise di interrompere i lavori su L'uomo dei sogni, serie televisiva basata sull'omonimo film con Kevin Costner del 1989. L'intenzione era quella di trasformare il cult cinematografico in un successo per la piattaforma con la spinta creativa degli autori di Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine.

Quando l'estate scorsa la Peacock ha staccato la spina alla serie televisiva, è stato riferito che la Universal Television stava proponendo lo show ad altri operatori di streaming. Un anno dopo, l'autore dell'adattamento, Michael Schur, ha spiegato perché il servizio di streaming di NBCUniversal ha deciso di mettere da parte Field of Dreams:

"Hanno semplicemente cambiato idea", ha detto il creatore di The Good Place a Vulture. "Non volevano più spendere i soldi". La serie era in pre-produzione, ha aggiunto Schur, e "è stato costruito uno stadio di baseball in un campo di grano in Iowa, che è ancora lì mentre parliamo".

La rivisitazione di Schur del film, a sua volta basato sul romanzo del 1982 di W. P. Kinsella "Shoeless Joe", aveva ricevuto un ordine diretto da Peacock nel 2021. Meno di 12 mesi dopo, poco prima dell'inizio previsto delle riprese, è stato annunciato che Field of Dreams non sarebbe andato avanti presso lo streamer. Schur stava scrivendo e producendo la serie per Fremulon (Parks and Rec, Brooklyn Nine-Nine), mentre Lawrence Gordon di The Gordon Company, il produttore nominato agli Oscar per il film originale, era anche produttore esecutivo insieme a David Miner di 3 Arts (Master of None, Hacks).

Nel cast del film originale era presente in una piccola parte anche il compianto Ray Liotta, scomparso un anno fa.

"Field of Dreams è un titolo iconico della Universal prodotto da Lawrence e Charles Gordon, che avremmo potuto affidare solo a Mike Schur", aveva dichiarato all'epoca Erin Underhill, Presidente della Universal Television. "Il suo talento, il suo amore per il baseball e la sua riverenza per i quei temi lo rendono la scelta perfetta per rivisitare questo amato film che evoca nostalgia ed emozioni viscerali in tanti suoi fan".