Up Here, Carlos Valdes sarà il protagonista della nuova serie Hulu

Carlos Valdes (Gaslit, The Flash) sarà il protagonista di Up Here, il nuovo show musical-comedy di Hulu insieme a Mae Whitman (Parenthood, Arrested Development).

Valdes interpreterà Miguel, un ragazzo premuroso con una spiccata sensibilità artistica e una vena romantica. Dopo una catastrofica rottura, Miguel decide di reinventarsi, seppellendo i suoi sentimenti e abbandonando una promettente carriera come concept artist di videogiochi per il redditizio mondo dell'investment banking, determinato a non farsi mai più del male.

Scritto da Steven Levenson, Danielle Sanchez-Witzel, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez e diretto da Thomas Kail, Up Here è ambientato a New York negli ultimi giorni del 1999. Lo show seguirà la storia di una coppia normale, Lindsay (Whitman) e Miguel, che si innamoreranno e scopriranno che il più grande ostacolo per trovare la felicità insieme potranno essere proprio loro stessi – e il mondo infido di ricordi, ossessioni, paure e fantasie che vive nelle loro teste.

Anderson-Lopez e Lopez scriveranno le canzoni originali della serie. La produzione dello show, che sarà composto da otto episodi, inizierà questa estate a New York. 20th Television produrrà la serie con la Old 320 Sycamore Productions di Kail. Levenson, Sanchez-Witzel, Anderson-Lopez, Lopez e Kail saranno i produttori esecutivi con Jennifer Todd. Erica Kay sarà co-produttore esecutivo.

Valdes è apparso di recente nel film drammatico di Starz Watergate Gaslit nei panni dell'agente dell'FBI Paul Magallanes. Prima di allora, ha recitato per sette stagioni nei panni di Cisco Ramon in The Flash, che tornerà con la stagione 9 e in numerosi altri spettacoli dell' "Arrowverse", tra cui Arrow, Legends of Tomorrow e Supergirl.

