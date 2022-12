Paso Adelante torna con il revival UPA Next: nel trailer anche i vecchi personaggi!

Molti di voi ricorderanno Paso Adelante, serie tv spagnola creata da Daniel Écija, Ernesto Pozuelo e Pilar Nadal, andata in onda in Italia tra il 2004 e il 2006. Ebbene sì, sta per tornare.

Anzi, è già arrivata. Infatti, il 25 dicembre è stato trasmesso sulla piattaforma di streaming spagnola Atresmedia Plus il primo episodio della nuova stagione revival, intitolata UPA Next (Un Paso Adelante Next).

La sinossi della serie, condivisa insieme al trailer che potete recuperare nella news, recita: "Sono passati più di 15 anni e Rober (interpretato dalla star della serie originale Miguel Ángel Muñoz) torna dagli Stati Uniti con l'idea di mettere insieme un nuovo grande musical. Insieme a Silvia e Lola, daranno il via agli esami di ammissione della scuola, al quale parteciperà un nuovo pool di studenti, tra ballerini, cantanti e compositori, che proveranno a prendere parte allo spettacolo".

Come per la serie originale, la trama è incentrata sulle storie di alcuni ragazzi che frequentano la più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid, la Carmen Arranz. Del cast originale torneranno inoltre Mónica Cruz (sorella di Pénelope Cruz) e Beatriz Luengo, mentre tra i nuovi volti vedremo Mónica Mara, Marc Betriu, Quique González e molti altri. In Italia non sappiamo ancora quando e dove sarà disponibile.

