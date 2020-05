Upgrade, il sequel dell'horror di Leigh Whannell sarà una serie Blumhouse

Dopo il successo del suo horror Upgrade il regista Leigh Whannell si era detto interessato a un sequel. Ora sembra che il progetto sia pronto a decollare, sviluppando una serie tv che faccia da seguito alla pellicola.

A quanto riporta Deadline, infatti, Blumhouse e UCP sono al lavoro su una serie televisiva ispirata al film del 2018, che dovrebbe raccontare gli eventi successivi, a partire da qualche anno dopo il film. Leigh Whannell sarà il co-creatore e il produttore esecutivo, insieme a Tim Walsh, che avrà anche il ruolo di showrunner, Jason Blum di Blumhouse e Brian Kavanaugh-Jones di Automatik. Whannell tornerà anche dietro la macchina da presa, ma non è ancora chiaro se dirigerà l'intera prima stagione o soltanto l'episodio pilota.

Faranno parte del team di sceneggiatori, già al lavoro sull'adattamento, anche Krystal Ziv Houghton e James Roland (The Purge).

Upgrade è stato una delle rivelazioni cinematografiche degli ultimi anni, incassando più di 17 milioni di dollari in tutto il mondo partendo da un budget di poco più di tre milioni, e riscuotendo successo anche secondo la critica. Fanno parte del cast, tra gli altri, Logan Marshall-Green (Spider-Man: Homecoming), Betty Gabriel (Westworld) e Harrison Gilbertson (Need for Speed).

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Upgrade, film in cui è nascosto anche un omaggio a Saw L'Enigmista.