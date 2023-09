Quando esce Upload 3? Il trailer svela il ritorno dell'amata serie Prime Video

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato in queste ore il trailer ufficiale della terza stagione di Upload, l'amata serie tv comedy di Amazon che si prepara a tornare con un nuovo ciclo di episodi.

Nella terza stagione di Upload, riprendiamo la storia di Nora e di Nathan, il nuovo “scaricato”, mentre affrontano la loro relazione e cercano di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a bloccare Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda possibilità d’amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen, occupandosi dell’istruzione in materia di intelligenza artificiale e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, spingendosi a lavorare nella Zona Grigia.

La serie arriverà su Prime Video da venerdì 20 ottobre per un’altra stagione di comicità intelligente, profetica e coinvolgente: ogni venerdì saranno disponibili due nuovi episodi fino al finale di stagione, previsto per il 10 novembre prossimo. La stagione in otto episodi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo, e nell'attesa i fan possono recuperare le prime due stagioni di Upload su Prime Video.ù

A questo proposito, recuperate la nostra recensione di Upload 2.