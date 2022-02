Upload, l'autore svela: 'Abbiamo già iniziato a scrivere la terza stagione'

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Greg Daniels ha potuto parlare più nel dettaglio della seconda stagione di Upload, tra le serie Prime Video più apprezzate negli ultimi anni e che si prepara a inaugurare i suoi nuovi episodi dal prossimo marzo. Non solo, Daniels ha anticipato già di essere al lavoro sulla terza stagione.

La seconda stagione di Upload esordirà in streaming su Prime Video l'11 marzo 2022, ecco cosa ha potuto anticipare Daniels sulla serie: "Sono nel bel mezzo della scrittura della terza stagione. Siamo a metà ormai. Quindi ho la netta speranza che questa continuerà ad andare avanti. Voglio dire (a Prime Video) sono molto entusiasti ed eccitati riguardo gli episodi della seconda stagione e questa è una delle ragioni per cui perché siamo andati così oltre con la scrittura per provare a... E' uno show dotato di effetti visivi molto pesanti e questo nonostante abbiamo girato Space Force, e dovete capire che uscirà un mese dopo Space Force proprio perché tutti gli effetti visivi hanno allungato i lavori in post-produzione. Per questo vogliono che realizziamo il prima possibile la terza stagione".

La seconda stagione di Upload vedrà Nathan "a un crocevia, ora che la sua ex-ragazza Ingrid (Allegra Edwards) lo ha raggiunto a Lakeview con l'intenzione di rafforzare il loro rapporto. Lui però è ormai segretamente innamorato del suo 'angelo' del servizio clienti Nora (Andy Allo), che nel frattempo si è trovata coinvolta nella missione del gruppo ribelle 'The Ludds'" come recita la sinossi ufficiale, che promette inoltre "nuove aggiunte tecnologiche e tanti mal di testa a venire".

E mentre attendiamo dunque l'arrivo dei nuovi episodi di Upload, potete dare un'occhiata al recap di quelli passati, mentre qui trovate anche la nostra recensione della prima stagione di Upload.