Upload, il creatore è ottimista per la Stagione 4: 'Prime Video ci supporta'

Lo scorso weekend sono stati distribuiti i primi due episodi della terza stagione di Upload, che ha continuato così le avventure di Nathan e Nora, che adesso possono finalmente vivere la loro storia d'amore anche nel mondo reale, dato che il primo ha ora di nuovo un corpo tutto suo. L'autore intanto si è sbilanciato sull'eventuale quarta stagione.

Se non avete mai visto la serie, in questo nostro articolo d'approfondimento vi spieghiamo di cosa parla Upload e a che punto siamo rimasti con la stagione appena cominciata.

La stagione di otto episodi si concluderà il 10 novembre e alcuni fan si stanno già chiedendo se la serie verrà rinnovata per una quarta stagione. Il creatore dello show, Greg Daniels, ha recentemente parlato con Collider e ha condiviso le sue grandi speranze per il rinnovo.

"Siamo il primo show di mezz'ora più visto su Prime Video, quindi è una bella cosa", ha detto Daniels.

"[Prime Video è] favorevole allo show e sono piuttosto ottimista sul fatto che inizieremo presto a lavorare sulla quarta stagione. Quindi, speriamo. Non vorrei chiudere la serie con una nota del genere, lascerebbe una sensazione di incompletezza".

La terza stagione riprende con Nora e un Nathan appena dotato di un nuovo corpo che affrontano la loro relazione mentre devono ancora fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a bloccare Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda?

Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione d'amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen gestendo l'istruzione dell'IA e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke (Bigley), tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, spingendolo a lavorare nella Zona Grigia.

La programmazione della terza stagione di Upload proseguirà con due episodi ogni settimana fino al finale previsto per il 10 novembre prossimo.