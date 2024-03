Upload rinnovata per una quarta e ultima stagione! L'annuncio di Amazon

Upload è una di quelle serie tv che di certo è passata in sordina sulla piattaforma Prime Video, specie rispetto ad altre produzioni che hanno saputo catalizzare l'attenzione della maggior parte del pubblico anche grazie ad una maggiore campagna pubblicitaria. Tuttavia, se lo show è ancora in piedi un motivo dovrà pur esserci.

Ecco infatti che, mentre vi invitiamo a scoprire di che cosa parla Upload, è giunta di recente nelle mani di TVLine la notizia che Amazon Prime Video ha rinnovato ufficialmente la serie con protagonista Robbie Amell per una quarta, e secondo quanto riportato ultima, stagione.

Nonostante quindi si possa considerare questa una vittoria per una produzione del genere, specie in un periodo storico in cui si realizzano molte serie televisive che poi però vengono subito cancellate dopo appena una manciata di puntate, è anche vero che per molti fan sarà dura doversi rassegnare a salutare per sempre il mondo virtuale ed i suoi simpatici ed irriverenti personaggi che lo popolano.

Resta però una consolazione, ossia scoprire finalmente cosa accadrà dopo il clamoroso cliffangher con cui si è concluso l'ultimo episodio e che potrebbe mettere in serio pericolo la relazione tra i personaggi di Nathan e Nora.

Conosce Upload?