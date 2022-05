Upload, è ufficiale: lo show Amazon avrà una terza stagione!

E' ufficiale: Amazon Prime Video ha annunciato che Upload avrà una terza stagione! La serie comedy fantascientifica di Greg Daniels, già autore di successi come The Office e Parks & Recreation. Grazie a una stagione 2 di Upload in grande stile, lo show è tuttora tra i primi 10 sulla piattaforma streaming.

Pochi giorni prima dell'uscita del trailer di Upload 2, Daniels aveva svelato di essere già al lavoro sui futuri episodi, ma finalmente è arrivata l'ufficialità da parte di Amazon: "Upload è diventata un autentico successo che continua ad essere una delle commedie originali più viste su Prime Video" ha dichiarato in una nota il direttore della programmazione TV di Amazon, Vernon Sanders.

"La serie continua a mostrare le infinite possibilità per il futuro della tecnologia e dell'umanità. Con il chiaro taglio comico di Greg, un team creativo dinamico e degli attori talentuosi, abbiamo dato vita a una serie globalmente rilevante della quale siamo tutti incredibilmente orgogliosi di portare una nuova stagione ai nostri clienti" ha proseguito Sanders. "Sono entusiasta di poter continuare la storia di Nathan e Nora e di tutti gli altri residenti di Lakeview e dell'America del prossimo futuro, mentre provano a divertirsi e fare la cosa giusta sia nel mondo reale che in quello virtuale".

Upload è ambientata nel 2033, in un futuro distopico in cui gli individui più facoltosi al momento della morte possono fare un upload della propria coscienza in una sorta di aldilà virtuale.

Quando Nathan (Robbie Amell) muore a causa di un incidente stradale viene accolto nella sua versione del paradiso da Nora (Andy Allo), un'assistente che lo aiuterà nell'adattarsi a questa nuova esistenza. Insieme a loro, il cast di Upload vede anche la partecipazione di Kevin Bigley, Zainab Johnson, Owen Daniels, Josh Banday e Andrea Rosen.