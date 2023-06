Urban Myths, Joseph Fiennes pentito di aver interpretato Michael Jackson: 'Fu un errore'

L'interpretazione di Michael Jackson nella serie antologica Urban Myths - con tutte le accuse di "imbiancatura" che ne sono derivate - ha fatto parlare di sé per parecchio tempo; in una recente intervista, però, l'attore Joseph Fiennes ha voluto esprimere il rammarico di aver interpretato il Re del Pop in una dinamica simile.

"Penso che le persone abbiano perfettamente motivo di essere arrabbiate" ha dichiarato Fiennes. "È stata una decisione sbagliata, ne sono convinto. E io ne faccio parte: ci sono produttori, emittenti, scrittori, registi, tutti quanti coinvolti in decisioni del genere. Se devo essere sincero, ho prestato la mia voce ad altre persone. Mi piacerebbe che discutessero della questione. Ma... sai, si colloca in un periodo di cambiamenti e allineamenti differenti – e ciò è un bene. Ecco spiegata la nostra brutta scelta. Un pessimo errore". Eppure l'attore guarda avanti: Joseph Fiennes vorrebbe partecipare a un cinecomic Marvel o DC.

Infine, ha ribadito il suo coinvolgimento nel ritiro dell'episodio – avvenuto dopo le proteste della famiglia Jackson, con Paris Jackson che scrisse: "Onestamente, mi viene voglia di vomitare". Così ha aggiunto l'interprete di Camelot, Hamerican Horror Story e The Handmaid's Tale: "Ho chiesto all'emittente di ritirarlo. Ci sono state discussioni parecchio pesanti, ma alla fine tutti quanti hanno preso la decisione più giusta".

In ogni caso, i progetti dedicati al celebre cantautore e ballerino originario di Gary non terminano qui: il produttore di Bohemian Rhapsody è al lavoro su Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson. Peccato che nuove critiche si scagliano contro il prodotto: secondo il regista Dan Reed, per esempio, il messaggio del biopic è che "se un pedofilo è abbastanza ricco e popolare, allora la società lo perdonerà".