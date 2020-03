L'Urbi et Orbi del Papa tiene incollati 8 milioni di spettatori su Rai 1

Numeri da capogiro per la benedizione Urbi et Orbi che Papa Francesco ieri ha impartito al mondo da una Piazza San Pietro surrealisticamente deserta. Le immagini del Pontefice sotto la pioggia, zoppicante, hanno fatto il giro del mondo e sono già diventate un simbolo di questa lotta alla pandemia di Coronavirus.

Tale aspetto è stato confermato anche dai numeri.

Su Rai 1 la diretta speciale dal sagrato della Basilica di San Piero è stata vista da 8,625 milioni di spettatori, con uno share del 32,7%. Numeri più bassi per lo Speciale Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, che ha trasmesso integralmente la cerimonia, vista da 3,579 milioni di spettatori con uno share del 12,64%.

Si sono sintonizzati su La7 376mila spettatori, con uno share dell'1,48%, mentre non sono noti i dati dello streaming di Vatican News e di TV2000, che proprio qualche giorno prima aveva riportato 4 milioni di spettatori per la trasmissione in diretta del Santo Rosario di Francesco.

Silvia Motta, la popolare analista televisiva, in un tweet ha osservato che sono stati "in 17 milioni in preghiera con #PapaFrancesco a reti unificate, pari al 63% di share. #BenedizioneUrbiEtOrbi". Da qui l'etichetta di molti, secondo cui ieri pomeriggio davvero Papa Francesco è riuscito ad unire il mondo.