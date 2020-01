Tutte le urla di Ciri in The Witcher sono di Freya Allan

Parlando delle speciali abilità del suo personaggio durante una recente intervista con Comicbook.com, Freya Allan ha rivelato di essere l'artefice di ogni urlo fatto da Ciri durante la prima stagione di The Witcher.

"Le ho fatte tutte io. Tutte le urla sono le mie" ha spiegato l'interprete di Ciri, i cui poteri si manifestano attraverso un una sorta di grido supersonico. "Ricordo che sul set, la prima volta che ho provato un urlo, il regista è venuto da me e ha detto 'Oh, avremmo dovuto riprendere.' Non so perché, ma ho dovuto gridare in molti dei miei ruoli precedenti, e perciò ormai sono una professionista in queste cose. Mi hanno sempre detto che faccio delle urla perforanti, dunque sì, erano tutte mie e alla fine mi è venuto anche un gran mal di gola. Però è stato anche divertente."

L'attrice avrà tutto il tempo di riposarsi in vista delle riprese della seconda stagione di The Witcher, già confermata da Netflix prima ancora del debutto dello show avvenuto lo scorso dicembre. Una scommessa che pare aver pagato: in molti paesi del mondo, infatti, The Witcher si è rivelato più popolare anche di Stranger Things.

