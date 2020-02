L'urlo di Michonne nel nuovo teaser della mid-season premiere di The Walking Dead 10

La AMC ha pubblicato online un nuovo teaser trailer per la seconda parte di stagione di The Walking Dead 10, i restanti otto episodi durante i quali i fan della serie diranno anche addio a un'altra grande protagonista dello show, la Michonne di Danai Gurira, che uscirà ufficialmente di scena nelle prossime puntante.

Intitolato "Stronger", il teaser ci mostra dei ritratti dei personaggi, da Daryl (Norman Reedus) a Negan (Jeffrey Dean Morgan), lasciandoci sentire in sottofondo le loro voci, alcune considerazioni e dialoghi e, proprio alla fine, un urlo di Michonne che potrebbe in qualche modo anticipare la sua fine dopo aver portato a termine - si spera - la sua missione per salvare Alexandria dall'imminente attacco dei Sussurratori.



Sempre verso la fine, sentiamo Michonne pronunciare piena di rabbia la frase "che cosa hai fatto?!", rivolta chissà a chi. L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio è stata al fianco di Virgil, che ha promesso di fornirle le armi necessarie per sconfiggere l'orda di Sussurratori, chiedendo in cambio di essere accompagnato a casa, sulla base navale situata nell'Isola di Bloodsworth.



The Walking Dead 10x09, "Squeeze", andrà in onda sulla AMC il prossimo 23 febbraio. Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione del midseason finale di The Walking Dead 10.