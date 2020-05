Úrsula Corberó, la star de La casa di carta vi invita a resistere in un video emozionante

Úrsula Corberó ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un bellissimo video per invitare i suoi fan a rispettare il lockdown. La Tokyo de La casa di carta doppia la clip, invero uno showreel di alcune delle più importanti serie Netflix.

La bella Úrsula accompagna il video con il messaggio "Somos la Resistencia", citazione emblematica della serie spagnola che l'ha resa famosa, anticipandone il contenuto. Come è possibile vedere nella clip - riportata in calce alla notizia - l'attrice afferma che tutti quanti, in questo periodo di quarantena e rinunce, sono la Resistenza.

Il video infatti inizia con la frase "La Resistenza sono quelli che riescono a farcela durante il lockdown", per poi passare a una serie di spezzoni degli show Netflix in cui vengono descritte le attività che le persone stanno svolgendo in questa fase. C'è chi mangia, chi legge libri, chi porta a spasso il cane o lavora da casa.

La clip pubblicata da Úrsula Corberó termina con un incoraggiamento: "Resistiamo, perché quando usciremo, ogni festa sarà il miglior party di sempre e tutti i baci saranno baci da film". Non fa una piega.

