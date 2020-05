Úrsula Corberó, la Tokyo de La casa di carta in un sexy twerk come Elettra Lamborghini

Si chiama Úrsula Corberó, è un'attrice spagnola ed è tremendamente sexy. Un video pubblicato su Facebook ne è la dimostrazione: la vediamo infatti esibirsi in un twerk sulle note di "Bum Bum Tam Tam", singolo del rapper brasiliano MC Fioti, che somiglia quasi a una sfida a Elettra Lamborghini.

Gli appassionati di serie TV conoscono Úrsula Corberó soprattutto per il suo ruolo ne La casa di carta, dove veste i panni della grintosa Tokyo. Nata a Sant Pere de Vilamajor (Barcellona) l'11 agosto 1989, l'attrice ha raggiunto la fama internazionale nel 2017 proprio grazie allo show spagnolo prodotto da Netflix. Il finale de La casa di carta 4 ha lasciato tutti con il fiato sospeso, e non è da escludere che nella prossima stagione la Corberó possa avere un ruolo ancora più centrale. Intanto, ecco 10 curiosità su La casa di carta che potreste non conoscere.

Nella clip, riportata in calce alla notizia, l'attrice mostra di essere degna del titolo di Twerking Queen - come si definisce la Lamborghini. A proposito di Elettra, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare) ha avuto un boom di visualizzazioni sui social. Chissà se coglierà al volo quest'occasione per rispondere alla sfida velata della Corberó!

Elettra Lamborghini è nata il 17 maggio del 1994 a Bologna ed è la nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini, nonché fondatore dell'omonima azienda di automobili. Dopo aver cominciato la sua carriera nelle discoteche lombarde, il successo anche per lei è arrivato nel 2017, quando, con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta ha collaborato al singolo Lamborghini RMX. Nel 2018 ha partecipato ai Wind Music Awards 2018 e ha pubblicato il suo primo singolo da solista "Pem Pem".