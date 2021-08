Ursula Corbero: 10 segreti sull'attrice di Tokyo ne La Casa di Carta

Manca un mese al debutto della quinta stagione de La Casa di Carta, e i fan non stanno più nella pelle. Tanta è, infatti, la voglia di rivedere i protagonisti nuovamente in azione. Tra questi, la più attesa, sarebbe Tokyo, la testa calda del gruppo interpretata da Úrsula Corberó. Oggi vi raccontiamo alcune curiosità su di lei.

E' anche un'attrice di teatro

La Corberó è un'attrice completa, che ha lavorato molto sia in TV sia in teatro. Proprio sul palco, nel 2012, avrebbe recitato in una commedia diretta dal celebre David Mamet, con cui è stata in tour nelle principali città spagnole. Si tratta dell'opera Perversioni sessuali a Chicago.

Ha recitato anche in Italia

Nel 2015 Ursula ha recitato nella fiction Rai La dama velata, al fianco di Lino Guanciale e Miriam Leone. Lo ricordavate?

Non solo serie TV e teatro

L'attrice, considerata una vera icona di stile in Spagna, ha recentemente preso parte anche al videoclip di una canzone di Dua Lipa, J.Balvin, Bad Bunny e Tainy. Stiamo parlando della canzone Un dìa / One day, e di un videoclip che non potete non aver mai visto.

Ha inziato a recitare in tenera età

Úrsula Corberó ha deciso di diventare un'attrice all'età di 5 anni. Da allora ha iniziato a fare audizioni che l'hanno portata prima nel mondo degli spot, per poi regalarle i primi ruoli in TV all'età di 15 anni.

Su madre rimase incinta di lei in tenera età

Nel corso della Giornata internazionale della donna, l’attrice ha raccontato tramite il suo account Instagram la storia della maternità di sua madre. La donna, infatti, rimase incinta quando era ancora molto giovane, e questo le creò molti problemi nella Spagna di fine anni '80. Úrsula ha raccontato che la madre divenne la piaga del quartiere, rimase senza amici e fu buttata fuori da scuola perché sarebbe stata di cattivo esempio per le altre ragazze.

Le piace dare una sua impronta ai personaggi che interpreta

La Corberó non fa nulla superficialmente. Le piace, infatti, dare una sua caratterizzazione ai personaggi curando anche i dettagli. Pare che sia stata proprio lei a convincere i produttori de La Casa di Carta affinché Tokyo avesse la frangia. Lo riteneva, infatti, un dettaglio molto importante per il personaggio.

La sua vita sentimentale

"Perché è una curiosità?", vi chiederete. Perché l'attrice ha frequentato spesso personaggi famosi negli anni. Ha, infatti, avuto una relazione con Israel Rodriguez, interprete di Antonio Moreno ne Il Segreto. Dal 2011 al 2013 è stata invece con un tennista, Feliciano Lopez di Toledo, per poi frequentare il modello Andrés Velencoso. Nel 2016 ha iniziato una relazione con l'attore Chino Darín conosciuto sul set della serie L’ambasciata.

Ha recitato in Snatch

Dalla Spagna all'Italia, per poi passare negli Stati Uniti. Questo il percorso artistico della Corberó, che dopo il successo con la serie spagnola La Casa di Carta su Netflix, ha recitato nello show statunitense Snatch, prodotto ispirato al film del 2000 di Guy Ritchie.

E' un'icona di moda

L'attrice in Spagna è considerata un'icona di stile e di moda, ed è stata definita la nuova Cindy Crawford. Questo proprio grazie al suo profilo instagram dove Ursula Corbero pubblica molte foto anche fuori dal set de La Casa di Carta.

I premi

Proprio grazie al suo profilo Instagram, nel 2014 è stata eletta Donna dell'anno da Men’s Health. Ma successivamente ha ricevuto premi ben più importanti per le sue abilità da attrice. Ha infatti vinto un Premios Iris e un ATV Award come Miglior Attrice per il ruolo di Tokyo.