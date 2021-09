Ursula Corbero è bellissima (e snodabile) nella sua nuova foto di Instagram

La Casa di Carta è ritornata su Netflix: la prima parte della quinta stagione dello show ha già sconvolto gli spettatori che non vedono l'ora di osservare gli altri episodi in arrivo a dicembre. Pazientare sarà però un compito più sopportabile grazie alla nuova foto su Instagram di Ursula Corbero.

Il popolarissimo profilo social dell'attrice di Tokyo de La Casa di Carta si è arricchito di una nuova foto della bellissima interprete che mostra anche delle qualità atletiche non indifferenti. Corbero sfoggia dunque ancora una volta tutta la sua indiscutibile bellezza, rendendo questa foto uno splendido regalo per tutti i fan in attesa della definitiva conclusione dell'amata serie televisiva.

La Corbero non ha scritto alcun commento sotto la foto, limitandosi a inserire qualche emoticon. Nella foto, però, sono taggati Monica Suarez, Sara Fernandez e Ivan Gomez che sono rispettivamente la fotografa, la costumista e il truccatore. La foto potete osservarla in calce all'articolo.

Anche voi state vivendo nell'attesa di sapere cosa accadrà nel finale di questa quinta stagione? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, ecco 10 segreti sulla star di Tokyo de La Casa di Carta che probabilmente non conoscevate. Infine vi lasciamo alla nostra recensione della prima parte della quinta stagione de La Casa di Carta.