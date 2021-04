Ursula Corbero: la difficile infanzia della star più amata de La Casa di Carta

Ursula Corbero è ampiamente conosciuta per il suo iconico ruolo di Tokyo nella serie Netflix La Casa di Carta, che le ha portato una fortuna enorme e un successo mondiale. Ursula non è solamente un’attrice di alto livello, ma è considerata anche una delle donne più belle del mondo.

Prima di avere tutto questo successo, però, ha dovuto fare i conti con un'infanzia tutt'altro che semplice. Spesso, infatti, accade che alcuni genitori provino a distogliere i figli dal perseguire alcuni sogni perché ritenuti troppo irrealizzabili o complessi. Non è stato il caso di Ursula per fortuna, ma nonostante ciò la sua famiglia dovette compiere molti sacrifici per riuscire a indirizzare efficacemente la figlia verso la giusta strada.

L'attrice, infatti, deve tutto il proprio successo all’amata madre che per lei e la sorella ha dovuto superare numerosi ostacoli. Queste la parole di Ursula nel corso di un'intervista al Corriere.it di qualche tempo fa:

“Lo dissi a mia mamma e lei rispose: “Proviamoci!”. Vengo da una famiglia umile: mio papà è carpentiere, mentre mia mamma allora lavorava come pescivendola. Le devo tutto… Rimase incinta di mia sorella a 17 anni… Nel momento in cui si cominciò a vedere la pancia diventò la piaga del quartiere: restò senza amici e, pur essendo una studentessa brillante, fu cacciata da scuola perché era ritenuta un cattivo esempio. Ma era felice lo stesso… Vivevamo a 62 chilometri da Barcellona e mia madre non aveva né l’auto né la patente. Facevamo l’autostop per raggiungere il paese accanto e da lì prendere il treno per Barcellona e poi la metropolitana”.

La madre la portava alle lezioni di ballo e di recitazione e l’accompagnava ai casting e se non veniva presa la consolava regalandole una Barbie. Ancora oggi, infatti, le bambole sono una grande passione dell'attrice, insieme a quelle per Beyoncé e per la moda.

Date, infine, un'occhiata alla foto di Ursula sul set della quinta stagione di La casa di Carta e scoprite chi doveva essere la voce narrante de La casa di carta al posto di Tokyo.