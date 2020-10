Ursula Corbero, ancora una foto bollente: la star di La Casa di Carta fa impazzire il web

Continuano a suscitare l'interesse e l'ammirazione dei fan i provocanti scatti che Usrula Corbero pubblica sul suo profilo Instagram. L'attrice spagnola, cha ha raggiunto la popolarità mondiale grazie al successo di La Casa di Carta su Netflix, si dimostra sempre capace tanto di bucare lo schermo quanto di rubare l'occhio con una fotografia.

Un paio di giorni fa Ursula Corbero ne ha dato l'ennesima dimostrazione: nel post, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'interprete di Tokyo si lascia ammirare in tutto il suo splendore in due immagini che la ritraggono seduta su un pavimento a scacchi, con addosso un body nero. Nella prima foto la sua espressione sorridente è un po' fanciullesca, nella seconda la star assume la classica aria un po' imbronciata da seduttrice.

Il post si è guadagnato in una manciata di ore più di tre milioni di like, del resto i follower su Instagram di Ursula Corbero sono oltre venti milioni, numeri che certificano uno status ormai da celebrità di primissimo piano.

Prosegue intanto l'attesa della quinta stagione di La Casa di Carta. I fan della serie sono a caccia di indizi sulla trama e sulla possibilità di rivedere alcuni personaggi, come Nairobi che potrebbe tornare nella serie. La stessa Ursula Corbero potrebbe aver rivelato uno spoiler su La Casa di Carta grazie a una foto.