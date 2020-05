Úrsula Corberó, le foto più sexy della star de La casa di carta

Úrsula Corberó fa impazzire tutti. La star de La casa di carta è molto attiva sui social, specialmente su Instagram, e non perde l'occasione di pubblicare scatti hot di tanto in tanto. Abbiamo dunque voluto raccogliere le sue foto più sexy in questa news, dedicata a tutti coloro che non riescono proprio a resisterle!

Tokyo è probabilmente uno dei migliori personaggi de La casa di carta: coraggiosa, impulsiva e carismatica, è un vero e proprio leader per la banda di rapinatori in rosso. Úrsula Corberó sembra molto a suo agio nei panni di Tokyo, e anche nello show televisivo non manca di essere sensuale e magnetica.

Tra le sue foto più sexy va senz'altro riportata quella del 20 agosto scorso, in cui indossa un vestitino fucsia che fa risaltare la sua carnagione mediterranea. L'attrice ha poi pubblicato uno scatto con un costumino maculato, accompagnato dal messaggio "La leonessa": un animale che effettivamente ricorda molto il suo spirito aggressivo.

In un'altra immagine ci dice che "Tokyo è in vacanza", ma i fan non possono che apprezzare comunque le sue forme pitagoriche. In una scatto pubblicato ad aprile 2019, è possibile vedere Úrsula Corberó alla guida di un'auto. Mani sul volante, con la destra pronta a passare sul cambio marce. È uno schianto con quel vestitino corto, non trovate?

E ancora, quando sfoggia un elegantissimo abito da sera rosa è davvero un incanto. Di seguito è possibile dare un'occhiata agli scatti descritti e ad altri mozzafiato.

Avete visto il video in cui Úrsula Corberó si esibisce in un twerk à la Elettra Lamborghini?