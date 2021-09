Ursula Corbero, guardatela in questa micidiale foto della Casa di Carta

"Micidiale" è la parola giusta per la nuova foto pubblicata da Ursula Corbero su Instagram, perché nell'immagine l'attrice ha fra le mani un'arma che potrebbe uccidere tutti. Nel post l'interprete di Tokyo ne La Casa di Carta si mostra nei panni del suo personaggio mentre guarda dritto in camera. Guardate la foto in fondo all'articolo!

Ursula Corbero pubblica spesso foto su Instagram, che la ritraggono il più delle volte in abiti firmati che raccontano tutta la sua passione per la moda. In quest'ultima immagine è però sporca, con un giubbotto antiproiettile, un'arma in mano e la grinta di chi è nel bel mezzo dell'azione. Nella didascalia l'attrice ha scritto "Perché nella vita è meglio combattere fino alla fine. JARANA PER SEMPRE", riferendosi chiaramente all'ultima, incredibile stagione de La Casa di Carta, che si concluderà con i 5 episodi finale il 3 Dicembre 2021.

Non è un segreto l'affetto che l'attrice prova per il suo personaggio e per lo show, che l'hanno resa celebre al grande pubblico. Tant'è che molti hanno chiesto se sarà possibile rivedere il suo personaggio presto. E in effetti la speranza è fondata, perché Corbero ha parlato di un possibile spin-off su Tokyo. Chissà che, in futuro, non si possa effettivamente concretizzare. Intanto noi ci godiamo "l'esplosivo" scatto pubblicato dall'attrice su Instagram.