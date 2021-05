Ursula Corbero si mostra di nuovo su Instagram, ecco il suo look stravagante

Siamo tutti in attesa di scoprire come si concluderà l'amatissima serie spagnola La Casa di Carta, uno dei prodotti più attesi di quest'anno anche se non vi è ancora una data di uscita ufficiale. A mantenere alto l'hype, in ogni caso, ci pensano gli attori protagonisti della serie tramite i social.

Abbiamo visto insieme come l'attore che interpreta Arturito avrebbe fatto il provino anche per un altro personaggio de La casa di carta, ma oggi vi vogliamo mostrare una delle foto pubblicate dalla splendida Úrsula Corberó, che infiamma Instagram con la sua aggressività ed eccentricità mentre aspettiamo l'uscita della quinta stagione dello spettacolo.

L'attrice spagnola, è ormai una delle figure più note e importanti del mondo dello spettacolo, europeo e non solo, e ogni foto che pubblica sui propri account social viene sempre seguito da un immenso successo, tra piogge di like e di commenti. Il successo è testimoniato anche dal suo ultimo scatto su Instagram (che trovate in calce alla notizia), che mostra il proseguo di una collaborazione con un team di artisti che, a detta dell'attrice, è un vero "dream team".

Tra i nomi, infatti, spiccano Arale Reartes come fotografa, trucco e capelli di Ivan Gomez, idea artistica di Elena Barroso, messa in piega di Jose Juan e Paco Casado e abiti di Vanesa Juez. In conclusione, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a come siano stati creati i soldi finti per le varie parti de La casa di carta.